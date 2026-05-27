In due mesi sono stati raccolti oltre 16 mila euro da 236 cittadini tramite la piattaforma IdeaGinger per riaprire il teatro Zodiaco, situato nell’ex Villaggio Anic. Le donazioni sono state destinate alla riqualificazione del teatro, con l’obiettivo di riaprirlo già in autunno. L’iniziativa ha suscitato un forte interesse pubblico, portando a un significativo contributo economico in breve tempo. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per la riapertura del teatro.

Ravenna, 27 maggio 2026 – Sono oltre 16mila euro i fondi raccolti in due mesi per riaprire il teatro Zodiaco all’ex Villaggio Anic, grazie a 236 cittadini che hanno deciso di sostenere l’iniziativa su IdeaGinger. L’idea di 4 associazioni. L’idea nasce da quattro associazioni: Galla & Teo, Lady Godiva Teatro, Nerval Teatro e Spazio A Teatro. Il numero è ben superiore ai 12mila euro che erano l’obiettivo iniziale per far acquisire l’agibilità per il pubblico spettacolo allo storico spazio nel quartiere San Giuseppe. Con i fondi raccolti verranno acquisite sedute modulari a norma e un set base di luci led professionali da destinare al teatro intitolato a Novella Montanari, da sempre presidio sociale e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zodiaco, boom di offerte per i lavori: raccolti oltre 16mila euro. “Aperture già in autunno”

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