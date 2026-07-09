Al Obeid, città con oltre 500.000 abitanti, è sotto assedio da mesi da parte delle Forze di supporto rapido (RSF), una milizia coinvolta in una guerra civile da circa tre anni. La città è circondata e si temono possibili ripetizioni di massacri già avvenuti in altre zone del paese. La situazione ha portato a un isolamento prolungato, con le forze militari che controllano gli accessi e le uscite.

Al Obeid è circondata da mesi dalla milizia ostile al governo, e si teme possano ripetersi i grandi massacri già compiuti ad Al Fashir Le Forze di supporto rapido (RSF), la milizia che da circa tre anni combatte contro l’esercito regolare una sanguinosa guerra civile in Sudan, sta assediando Al Obeid, una città con oltre mezzo milione di abitanti. Al Obeid è la città più importante della regione del Kordofan settentrionale, nel centro-sud del Sudan. Da mesi le persone faticano a trovare cibo e acqua potabile, sono sempre più frequenti gli attacchi con droni anche sulle aree civili e sono aumentate le esecuzioni sommarie, i rapimenti e le torture, segno delle frequenti incursioni dei miliziani attorno alla città. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Sudan c’è un’altra grande città sotto assedio

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