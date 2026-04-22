A Fabriano, due gruppi di cinghiali con quattro a sei esemplari ciascuno si sono stabiliti nelle aree cittadine, portando le autorità a intervenire dopo un incremento delle segnalazioni nelle ultime settimane. La presenza dei mammiferi ha generato preoccupazione tra i residenti e ha richiesto misure di gestione da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. La situazione è diventata oggetto di attenzione pubblica e di monitoraggio continuo.

Due gruppi di cinghiali, composti da un numero di esemplari variabile tra quattro e sei per ogni nucleo, hanno stabilito una presenza costante nelle zone urbane di Fabriano, costringendo le autorità locali a una risposta coordinata dopo un aumento delle segnalazioni avvenuto nelle ultime settimane. Il Sindaco Daniela Ghergo ha sollecitato l’intervento del Prefetto Maurizio Valiante per attivare un tavolo tecnico volto a gestire la convivenza tra la fauna selvatica e i residenti, cercando soluzioni che bilancino la sicurezza pubblica con le normative vigenti. Il monitoraggio territoriale e il coordinamento tra le istituzioni. La gestione di questa emergenza non è frutto di un evento isolato, ma di un fenomeno strutturato che richiede un impegno congiunto di diversi attori istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabriano sotto assedio: due nuclei di cinghiali stanziali in città

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