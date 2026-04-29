Negli ultimi dieci anni, le città europee hanno sperimentato un incremento del 57% nell'esposizione a temperature estreme, secondo dati del CMCC. Questa crescita si traduce in più giornate caratterizzate da ondate di caldo intenso rispetto al passato. L'aumento riguarda sia le aree urbane più grandi che le città di dimensioni più contenute, con effetti diretti sulla salute pubblica e sui servizi locali.

?? Cosa sapere Esposizione al caldo estremo in Europa aumentata del 57% nell'ultimo decennio secondo CMCC. Temperature urbane superiori di 9 gradi rispetto alle zone rurali minacciano un milione di persone. Il numero di individui esposti a temperature estreme in Europa è balzato del 57% nell'ultimo decennio, secondo i dati dell'analisi sul clima europeo pubblicata dal CMCC che evidenzia come le aree urbane stiano diventando centri di calore con picchi di 9 gradi superiori rispetto alle zone .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa sotto assedio: il caldo estremo esplode del 57% nelle città

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