Stefano Okaka ha annunciato di aver lasciato il Ravenna e di essere sereno. Dopo 48 ore dall’addio, il centravanti ha spiegato di aver dato tutto e di non essere più nel progetto della squadra. Ha riferito che il presidente voleva trattenerlo, ma altri non erano d’accordo. Ora si sta allenando e si prepara per nuove opportunità.

Stefano Okaka, da 48 ore è ufficiale. Il trentaseienne centravanti ex azzurro non giocherà nel Ravenna 2026-27. Qual è il suo stato d’animo? "Sono sereno, mi sto allenando". È una decisione che si aspettava? "Ho sempre dato la priorità al Ravenna. Finita la stagione ho capito che non tutti erano allineati e che la storia sarebbe finita. Io non ho mai contattato nessuno, ho solo aspettato. Quando gli altri non ti chiamano, significa che è finita". Ha parlato col presidente Cipriani? "Sì, ho parlato con il presidente Cipriani e col dg Paolo Scocco. Loro volevano tenermi, ma le cose devono essere volute da tutti. Nessuna polemica, è questione di scelte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In partenza. Okaka saluta: "Ho dato tutto, sono sereno. Il presidente Cipriani voleva tenermi, altri no»

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