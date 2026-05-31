L’attaccante portoghese ha dichiarato di aver dato tutto durante il suo periodo con il club e ha espresso il desiderio di affrontare una nuova sfida in un altro campionato. In un’intervista, ha spiegato di voler lasciare il Milan alla fine della stagione, sottolineando che il club gli ha dato molto e che ora è pronto per un nuovo percorso. La sua intenzione è di cercare nuove opportunità altrove.

Dall’estate del 2019 a ieri. La storia di Rafa Leao al Milan è durata sette anni: ora stanno scorrendo i titoli di coda. Per volontà dello stesso Rafa: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. E’ stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi". Parole pronunciate a SportTv, in Portogallo, durante un evento organizzato da uno dei brand di cui è testimonial. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao saluta il Milan: "Ho dato tutto, voglio una nuova sfida in un altro campionato"

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LEAO VIA DAL MILAN 80 MILIONI E NOME DELLEREDE GIÀ PRONTO

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