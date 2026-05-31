Un calciatore ha annunciato improvvisamente di voler lasciare il club, affermando di aver dato tutto quello che poteva. Ha dichiarato di desiderare una nuova sfida e di essere pronto ad andare avanti. La sua scelta è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi su eventuali accordi o motivazioni specifiche. La notizia è stata riportata da un quotidiano sportivo e riguarda il suo futuro professionale, che potrebbe portarlo a trasferirsi altrove.

2026-05-31 08:18:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: LISBONA (PORTOGALLO) – “ Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento “. Così l’ attaccante del Milan, Rafa Leao, ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di lasciare i rossoneri in estate dopo 7 stagioni di alti e bassi. Dichiarazioni a sorpresa dunque, quelle del 26enne nativo di Almada, pronunciate a ‘ SportTV ‘ – emittente lusitana – durante un evento organizzato da uno dei brand di cui Rafa è testimonial. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Leao all’improvviso saluta il Milan: “Ho dato tutto, voglio una nuova sfida”

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