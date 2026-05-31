CdS – Leao all’improvviso saluta il Milan | Ho dato tutto voglio una nuova sfida
Un calciatore ha annunciato improvvisamente di voler lasciare il club, affermando di aver dato tutto quello che poteva. Ha dichiarato di desiderare una nuova sfida e di essere pronto ad andare avanti. La sua scelta è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi su eventuali accordi o motivazioni specifiche. La notizia è stata riportata da un quotidiano sportivo e riguarda il suo futuro professionale, che potrebbe portarlo a trasferirsi altrove.
2026-05-31 08:18:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: LISBONA (PORTOGALLO) – “ Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento “. Così l’ attaccante del Milan, Rafa Leao, ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di lasciare i rossoneri in estate dopo 7 stagioni di alti e bassi. Dichiarazioni a sorpresa dunque, quelle del 26enne nativo di Almada, pronunciate a ‘ SportTV ‘ – emittente lusitana – durante un evento organizzato da uno dei brand di cui Rafa è testimonial. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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