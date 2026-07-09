In Israele il governo Netanyahu sta gettando le basi per rifiutare l’esito delle prossime elezioni

In Israele, il governo Netanyahu sta cercando di gettare le basi per poter rifiutare, in pieno stile Trump, l’esito delle prossime elezioni. Si tratta di una strategia semplice ma efficace: nei giorni scorsi, l’esecutivo ha annunciato l’intenzione di ignorare una sentenza della Corte Suprema riguardante i canali televisivi. Lo scorso 17 giugno, l’Alta Corte di Giustizia dello Stato d’Israele aveva ordinato al governo di ripristinare il Consiglio della Seconda Autorità per la Radio e la Televisione, l’Autorità di controllo delle trasmissioni televisive. Era stato il ministro delle Comunicazioni Karhi a sciogliere il precedente Consiglio e, secondo l’Alta Corte, lo ha fatto in modo illegittimo e non conforme alla legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Netanyahu Just Ordered a Bigger Invasion of Lebanon – But Innocent Lives Are Paying the Price!

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