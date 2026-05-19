Il governo di Netanyahu sta cercando di condizionare le prossime elezioni

Da ilpost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo guidato dal primo ministro sta intervenendo sui meccanismi che assicurano l'imparzialità delle elezioni. Ha avviato modifiche legislative mirate a ridurre l’indipendenza delle commissioni elettorali e a limitare il ruolo delle autorità di supervisione. Questi cambiamenti sono stati approvati in Parlamento e sono in corso di implementazione. L’obiettivo dichiarato è influenzare il risultato delle prossime consultazioni elettorali, con un’attenzione particolare a mantenere il controllo sulle procedure di voto.

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Nell’autunno di quest’anno in Israele ci saranno le elezioni, e la coalizione di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu è in svantaggio nei sondaggi. Il suo governo sta usando questo tempo prima del voto per indebolire i sistemi che garantiscono l’imparzialità delle elezioni israeliane: non tanto per sovvertire il risultato del voto, quanto per insinuare dubbi sulla validità del processo democratico, indebolire l’attuale opposizione, e spianare la strada per un eventuale suo ritorno al potere. Fin dal suo insediamento nel 2022, il governo di Netanyahu è stato uno dei più autoritari della storia del paese. Ha sostenuto – fallendo, per ora – una riforma della giustizia che secondo i suoi critici avrebbe indebolito gravemente la democrazia israeliana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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