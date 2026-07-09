Ieri mattina a Mies, in Svizzera, si è svolto il sorteggio della fase a gironi della Basketball Champions League. La squadra italiana parteciperà alla competizione affrontando Malaga, Kvis e Utena. Un rappresentante della squadra ha dichiarato che si può competere con queste avversarie. La fase a gironi segna il ritorno della squadra alla competizione europea, con partite già programmate contro le squadre estratte.

Si è svolto ieri mattina a Mies (Svizzera) il sorteggio della fase a gironi della ‘Baskeball Champions League’ che vedrà il ritorno, dalla porta principale, della Pallacanestro Reggiana. Il team biancorosso è stato inserito nel gruppo E assieme ai fortissimi spagnoli dell’ Unicaja Malaga, ai lituani del BC Juventus Utena e ai cechi del Kvis Pardubice. Ricordiamo che passeranno direttamente alla seconda fase tutte le prime classificate degli otto gironi da quattro, mentre le seconde e le terze faranno i play-in e le ultime saranno eliminate. "Siamo capitati in un girone dove possiamo giocarcela - analizza il general manager Marco Sambugaro - Malaga è una squadra molto forte, che Reggio ha già affrontato due anni fa, ma vogliamo dire la nostra in una competizione di prestigio come la ‘Bcl’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In Coppa sfidiamo Malaga, Kvis e Utena. Sambugaro: "Ce la possiamo giocare"

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