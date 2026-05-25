Nel dopo gara di Spal Santegidiese il primo a comparire in sala stampa è il direttore Sandro Federico, che utilizza parole piuttosto esplicite nel commentare quella che è apparsa dagli spalti una beffa ai danni della Spal per i due gol annullati: "Purtroppo sono evidenti gli errori clamorosi, ma clamorosi davvero, che hanno condizionato inevitabilmente la gara. Il secondo ancora più clamoroso. Io capisco tutto – continua Federico –, capisco la giovane età di questi arbitri, che arrivano addirittura da fuori, ma una valutazione di questo tipo è clamorosa. Soprattutto il secondo, dove c’è il giocatore della Santegidiese per terra che dà il riferimento e non puoi non vederlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ds Federico: "Errori clamorosi». "Difficile accettare un risultato così. Ma ce la possiamo fare lo stesso»

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