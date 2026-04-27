La Salernitana si prepara ai playoff dopo aver conquistato tre vittorie consecutive, che le hanno permesso di risalire la classifica. La squadra si presenta con ottimismo, sostenuta anche dal supporto dei tifosi. L’allenatore ha espresso fiducia nella possibilità di competere per un posto nella fase successiva del campionato. I supporter, da parte loro, manifestano convinti che la squadra possa giocarsi le sue chance.

Serse Cosmi ci crede e i tifosi altrettanto. Potenza della vittoria, anzi delle vittorie: con tre successi consecutivi, la Salernitana si è rimessa in carreggiata e arriva ai playoff sospinta dal vento dell'entusiasmo e della fiducia. Sta recuperando pezzi, ha riacquistato compattezza, trova.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

La Salernitana crolla, la voce dei tifosi: "Non ne possiamo più, nei playoff rischiamo l'uscita anticipata"Dopo la sconfitta nel derby contro il Benevento la terza casalinga della stagione, i supporter granata raccolgono i cocci della gestione societaria e...

Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "Esonerare Raffaele e prepararsi ai playoff"Dopo la sconfitta contro il Monopoli, il club granata sta scegliendo il successore dell'allenatore, in atteso di dare poi il benservito al tecnico di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Salernitana in attesa dei playoff, la voce dei tifosi: Ce la possiamo giocare; Salernitana, l'attesa di Rufini: tra cybersecurity e il closing mancato; Vendita Salernitana, nuova frenata: 20 aprile ultima data per il rogito; Prove di tridente allo stadio Arechi: l'amichevole Salernitana-Sanseverinese finisce 9-2.

Salernitana in attesa dei playoff, la voce dei tifosi: Ce la possiamo giocareI granata hanno terminato la stagione regolare al terzo posto e dovranno attendere il 10 maggio per entrare in scena nel primo turno nazionale degli spareggi ... salernotoday.it

Salernitana a Foggia, Cosmi annuncia: Ferraris giocheràLa squadra granata insegue il terzo posto che consentirebbe di disputare i playoff entrando in scena il 10 maggio. Tra i convocati c'è anche Inglese ... salernotoday.it

L'eccellenza della sanità salernitana non ha età. Il dottor Mario Polichetti e la sua equipe hanno eseguito con successo un delicato intervento ginecologico su Amalia, una signora di 85 anni di Castiglione del Genovesi. Nonostante la complessità clinica d - facebook.com facebook