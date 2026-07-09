"Basta morti in strada": alcune centinaia di ciclisti si sono radunate tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Portallo a Milano, per protestare contra l’ennesimo incidente mortale. La vittima, l’artista Laura Ghirardi, 67 anni, è stata investita da un camion che era dotato della strumentazione per evitare il cosiddetto angolo cieco. Il conducente, risultato negativo all’alcoltest, è stato denunciato per omicidio stradale. "I sensori installati sul camion non sono bastati a salvare una vita", spiegano i promotori della mobilitazione, gli attivisti di “ Città delle Persone ”, ricordando come l’area sia attraversata da un flusso continuo di mezzi pesanti diretti verso la zona di CityLife. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "In bicicletta per Laura: basta morti. La città deve essere riprogettata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Achille Lauro - Comuni Immortali (Official Visual Video)

Notizie e thread social correlati

Cannavaro non ci sta: «Basta sfornare patentini da Coverciano. Deve essere come la Bocconi. L’Italia ha perso la caratteristica più identitaria»L’ex calciatore italiano ha espresso critiche sul sistema di formazione dei tecnici nel paese, paragonandolo alla scuola di alta formazione...

«Non si fermi la movida», Grasso: “Regole chiare, controlli serrati, la città (anche di notte) deve essere per tutti”Il pubblico e le autorità continuano a discutere sulla gestione della movida nelle aree centrali della città.

Temi più discussi: In bicicletta per Laura: basta morti. La città deve essere riprogettata; Ciclista investita e morta a Milano in via Gattamelata: travolta dal camion all'incrocio, Laura Ghirardi trascinata per sette metri; Investita in bici a Milano, muore l’artista Laura Ghirardi: viveva a Iseo; ? È morta travolta da un camion l'artista Laura Ghirardi.

In bicicletta per Laura: basta morti. La città deve essere riprogettataBasta morti in strada: alcune centinaia di ciclisti si sono radunate tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona ... ilgiorno.it

La madre della donna morta nel 2020 in Germania: Vogliamo la verità su Lucia: non si è buttata dalla finestra. Xenia Maria Sonato: Così uccisa due volte. L’intervista di Laura Berlinghieri reddit

Incidente mortale a Milano: Laura Ghirardi investita da un camion in biciclettaUna tragica collisione a Milano ha strappato la vita a Laura Ghirardi, una donna di 67 anni in bicicletta. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. notizie.it