L’ex calciatore italiano ha espresso critiche sul sistema di formazione dei tecnici nel paese, paragonandolo alla scuola di alta formazione finanziaria. Ha sottolineato come l’Italia abbia perso una delle sue caratteristiche più distintive e ha commentato il modo in cui vengono rilasciati i patentini da allenatore. La sua opinione arriva in un’intervista pubblicata su un quotidiano nazionale, in cui ha analizzato il momento attuale del calcio italiano.

di Francesco Spagnolo Cannavaro in una lunga intervista a ‘La Repubblica’ si è soffermato sul momento del calcio italiano. Ecco cosa ha detto l’ex difensore. Fabio Cannavaro, attuale commissario tecnico dell’Uzbekistan ed ex capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. MONDIALE – «Da ottobre, col mio staff, stiamo lavorando tantissimo: sappiamo di essere una nazionale debuttante, di terza o quarta fascia. Ma non abbiamo nulla da perdere e per questo ai giocatori ho detto: divertitevi. Affrontare l’Italia? Ci avevo pensato al sorteggio di dicembre e per me sarebbe stata una sfida impensabile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cannavaro non ci sta: «Basta sfornare patentini da Coverciano. Deve essere come la Bocconi. L’Italia ha perso la caratteristica più identitaria»

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