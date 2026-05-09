Non si fermi la movida Grasso | Regole chiare controlli serrati la città anche di notte deve essere per tutti
Il pubblico e le autorità continuano a discutere sulla gestione della movida nelle aree centrali della città. Durante un incontro recentissimo, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di mantenere regole precise e di intensificare i controlli per garantire che le attività notturne possano proseguire senza problemi. La questione riguarda anche la possibilità di assicurare che la vita notturna sia accessibile a tutti, senza creare situazioni di disagio o di rischio.
Arezzo, 9 maggio 2026 – Non si fermi la movida. Grasso: “Regole chiare, controlli serrati, la città (anche di notte) deve essere per tutti” Il tema degli assembramenti nelle ore serali e notturne dei fine settimana nelle piazze del centro storico ha creato radicalizzazioni che vanno superate garantendo i diritti (e l’osservanza dei doveri) di tutti i soggetti coinvolti. «Vogliamo rinchiudere i giovani in casa nei fine settimana? Vogliamo far scappare gli abitanti dalle loro case assediati da chiasso e sporcizia? Vogliamo far chiudere 100 locali che vivo di questa attività? “La risposta è tre volte no” sostiene con decisione Giovanni Grasso, capolista di Casa Riformista alle elezioni amministrative del Comune di Arezzo, che si inserisce in questo dibattito che senza soluzione concrete va avanti da anni.🔗 Leggi su Lanazione.it
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