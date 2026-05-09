Non si fermi la movida Grasso | Regole chiare controlli serrati la città anche di notte deve essere per tutti

Il pubblico e le autorità continuano a discutere sulla gestione della movida nelle aree centrali della città. Durante un incontro recentissimo, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di mantenere regole precise e di intensificare i controlli per garantire che le attività notturne possano proseguire senza problemi. La questione riguarda anche la possibilità di assicurare che la vita notturna sia accessibile a tutti, senza creare situazioni di disagio o di rischio.

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