Durante l’evento Prime Video Presents 2026, Sabrina Impacciatore, Alessandra Mastronardi e Alessia Marcuzzi sono arrivate indossando tutte un completo total white. Tuttavia, ciascuna ha interpretato il look in modo differente, creando outfit distinti tra loro. Nessuna delle tre ha optato per lo stesso stile o dettaglio, rendendo visibile la diversità delle scelte anche con un’unica base di colore.

All’evento Prime Video Presents 2026, Sabrina Impacciatore, Alessandra Mastronardi e Alessia Marcuzzi hanno scelto tutte il total white, ma ognuna lo ha portato in una direzione completamente diversa. Tre donne, tre personalità, tre modi di raccontare lo stesso colore senza finire nella trappola dell’effetto “divisa”. Sabrina Impacciatore, il completo bianco con anima rock. Sabrina Impacciatore ha scelto una versione del total white decisamente sartoriale, ma tutt’altro che rigida. Il suo look gioca con l’ idea del completo maschile, lo addolcisce e poi lo rende più teatrale, come spesso accade quando l’attrice entra in scena anche solo con un gesto o un dettaglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Impacciatore, Mastronardi e Marcuzzi: il total white non è mai stato così diverso

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