Durante la cena di Stato alla Casa Bianca, la regina Camilla e Melania Trump hanno indossato entrambi il colore rosa, dopo aver optato per il total white nel pomeriggio. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi ospiti e si è svolta in un’atmosfera formale, con le due donne che hanno scelto abiti di tonalità simile. La serata ha rappresentato un momento ufficiale di accoglienza per la coppia reale britannica.

D urante la cena di Stato alla Casa Bianca, organizzata per accogliere ufficialmente la coppia reale britannica, la regina Camilla e Melania Trump hanno scelto ancora lo stesso colore per i loro outfit: nel pomeriggio ha dominato il total white, la sera un rosa diplomatico. Declinato in tonalità diverse, il rosa ha funzionato come un codice visivo, simbolo di apertura e sintonia tra Stati Uniti e Regno Unito. Melania Trump ha scelto un abito rosa tenue, definito “delfinio pallido”, emblema di un glamour contemporaneo. La regina Camilla ha risposto con una tonalità più intensa, quasi fucsia, e un’eleganza regale, storica, identitaria. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump arrivano insieme al re Carlo III e alla regina Camilla per una cena di Stato alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo gli outfit total white del pomeriggio, la regina e la first lady scelgono ancora lo stesso colore per la cena di Stato alla Casa Bianca

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