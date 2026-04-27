Giulia De Lellis in minigonna al Battesimo della figlia Priscilla | il look total white

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno partecipato al battesimo della loro figlia Priscilla, evento che si è svolto di recente. La coppia ha scelto un abbigliamento total white per l'occasione, con l'influencer che ha indossato una minigonna. La presenza di De Lellis al battesimo ha attirato l'attenzione anche per il suo look, che ha suscitato alcune critiche.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato il Battesimo della figlia Priscilla. Look total white per i genitori; l'outfit dell'influencer è stato criticato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Giulia De Lellis, il vestito per il Battesimo della figlia Priscilla fa discutere Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa bambina, nata l’8 ottobre 2025, ha quattro nomi - Priscilla Nella Lucilla Marie - che sono anche le uniche parole che compaiono nella caption del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giulia De Lellis, no alle foto di Priscilla online: Otto anni fa ero ingenua, oggi ho paura; Giulia De Lellis: Tony Effe? Ne sono più innamorata in versione papà. Da quando è nata Priscilla, non mi immagino più la mia vita senza di lui; La volta buona 2025/26 - Giulia De Lellis: Un altro figlio con Tony Effe? Io sogno le nozze - 23/04/2026 - Video; Giulia De Lellis, il vestito per il Battesimo della figlia Priscilla fa discutere. Giulia De Lellis in minigonna al Battesimo della figlia Priscilla: il look total whiteGiulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato il Battesimo della figlia Priscilla. Look total white per i genitori; l’outfit dell’influencer è stato criticato. fanpage.it Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla a Roma: torta a tre piani e benedizione papaleLa cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi la festa in città: tra i dettagli anche la pergamena firmata da Papa Leone XIV ... vanityfair.it Oggi è un giorno pieno di luce e dolcezza Auguri speciali a Tony Effe e Giulia De Lellis per il battesimo della loro Priscilla Un momento unico, fatto di amore, emozioni e nuovi inizi. Che questo giorno possa essere il primo di una vita piena di felicità, prot - facebook.com facebook