Imola ruba la borsa a un’anziana | croato ai domiciliari

Un uomo di origini croate è stato arrestato dai poliziotti in flagranza di reato dopo aver sottratto la borsa a un’anziana vicino a un distributore automatico dell’acqua. La vittima ha inseguito il ladro fino all’arrivo delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e messo agli arresti domiciliari. Il furto è avvenuto in un’area pubblica di Imola.

Ha rubato la borsa a un’anziana mentre si trovava nei pressi di un distributore automatico dell’acqua, ma è stato inseguito dalla stessa vittima fino all’arrivo della polizia di Stato, che lo ha arrestato in flagranza. È accaduto nella giornata di lunedì 6 luglio a Imola. A finire in manette è stato un uomo di origine croata di 49 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato con destrezza ai danni di una donna italiana di 82 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Imola erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio quando, nei pressi di via Zappi, alcuni passanti li hanno fermati segnalando la presenza di un uomo in bicicletta che aveva appena rubato una borsa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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