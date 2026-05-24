Un uomo di 39 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver investito e ucciso un’anziana sulle strisce pedonali. Il pubblico ministero aveva richiesto il carcere, ma è stato deciso il regime degli arresti domiciliari. La vittima era a Milano per motivi personali al momento dell’incidente. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città, durante le ore diurne. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e dinamiche dell’incidente.

Il gip di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne che, il 20 maggio scorso, ha travolto due anziane sorelle che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali dandosi alla fuga senza prestare soccorso. La più anziana delle due donne, di 75 anni, è morta in seguito all'impatto con l'auto. La sorella minore della vittima, di 71 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale dove, però, non sarebbe in pericolo di vita. Per l'uomo, risultato positivo all'alcol test e all'assunzione di stupefacenti quando si è costituito alla polizia locale - su suggerimento dei genitori - il pm aveva chiesto il carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, ai domiciliari l'uomo che ha investito e ucciso un'anziana sulle strisce pedonali

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