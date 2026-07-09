Le immissioni in ruolo dei docenti per il 2026 sono iniziate, ma solo in parte. Il Ministero ha autorizzato gli Uffici Scolastici a partire con la prima fase, che consiste nella scelta della provincia di assegnazione. Questa fase riguarda esclusivamente la selezione della provincia e non ancora l’assegnazione definitiva dei posti. La procedura proseguirà successivamente con le altre fasi previste dal processo di assunzione.

Le immissioni in ruolo docenti 2026 sono partite, ma solo a metà. Il Ministero ha autorizzato gli Uffici Scolastici ad avviare la fase 1, cioè la scelta della provincia. La fase 2, invece, resta in attesa. Manca ancora il via libera del MEF sul contingente autorizzato, il numero di posti che sarà possibile coprire. Vediamo cosa cambia per i docenti coinvolti.Fase 1, la scelta della provinciaLa procedura è telematica e si svolge su Istanze online. Gli Uffici Scolastici aprono i turni e indicano il numero dei convocati, sempre superiore rispetto ai posti disponibili, con data e orario per presentare domanda. Prima di partire, però, gli Uffici... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Immissioni in ruolo docenti 2026: al via la fase 1 con la scelta della provincia

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, scatta il conto alla rovescia: info e requisiti

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