Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | Fase 1 Scelta della provincia scuole disponibili aliquote riserve AGGIORNATO con LAZIO

È stata avviata la prima fase delle immissioni in ruolo per i docenti dell’anno scolastico 202627 in Lombardia. La procedura prevede la scelta della provincia e delle scuole disponibili, con informazioni sulle aliquote riserve. Restano in attesa di un decreto ministeriale che ufficializzi il contingente autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La convocazione riguarda le prima assegnazioni e si svolge in una fase preliminare prima dell’approvazione finale.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: AVVIATA LA FASE 1! SCELTA PROVINCIA E TUTORIAL COMPLETO DELLISTANZA

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