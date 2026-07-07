Immissioni in ruolo docenti 2026 27 già partita la Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con LOMBARDIA

Da orizzontescuola.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata avviata la prima fase delle immissioni in ruolo per i docenti dell’anno scolastico 202627 in Lombardia. In questa fase, i candidati possono scegliere la provincia di assegnazione. Restano in attesa del decreto ministeriale che stabilirà il contingente autorizzato dal MEF. La procedura riguarda il personale docente e rappresenta l’inizio del processo di assegnazione delle cattedre per il prossimo anno scolastico.

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