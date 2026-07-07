Immissioni in ruolo docenti 2026 27 già partita la Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con LOMBARDIA

È stata avviata la prima fase delle immissioni in ruolo per i docenti dell’anno scolastico 202627 in Lombardia. In questa fase, i candidati possono scegliere la provincia di assegnazione. Restano in attesa del decreto ministeriale che stabilirà il contingente autorizzato dal MEF. La procedura riguarda il personale docente e rappresenta l’inizio del processo di assegnazione delle cattedre per il prossimo anno scolastico.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: ecco la prima convocazione per la FASE 1 in Lombardia, in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF. Il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. Fase 1 e Fase 2 LO SPECIALE Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti, titoli, scelta della regione e non solo: le info utili

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