Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia AGGIORNATO con Avviso Liguria

Per l’anno scolastico 202627, sono stati aperti i turni di immissione in ruolo per i docenti, con la possibilità di scegliere la provincia tramite la piattaforma online. Gli Uffici Scolastici stanno procedendo con le procedure di assunzione in attesa del decreto ministeriale che definirà il contingente di posti autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Attualmente, il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: in attesa del decreto ministeriale che indicherà il contingente autorizzato dal MEF (il Ministero ha richiesto la copertura del 100% dei posti vacanti) gli Uffici Scolastici sono autorizzati ad avviare le procedure. Le istruzioni operative. La convocazione nella FASE 1 non comporta proposta di assunzione ma è propedeutica alla fase successiva. Convocazioni per assunzioni in ruolo da concorso docenti: come funzionano Fasi 1 e 2. Si svolgono entro 30 luglio Ecco in quali scuole sono disponibili i posti per le immissioni in ruolo 202627. ATTENZIONE: controllare eventuali modifiche. Immissioni in ruolo docenti 202627: 50% GaE, 50% concorsi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, come funzioneranno: tutto su fasi, scadenze e modalità di nomina

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