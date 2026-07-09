Scadenza 10 luglio 2026 | immissioni in ruolo docenti turni aperti su Istanze Online

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scadenza per le domande di immissione in ruolo per alcuni turni regionali del 2026 è fissata per il 10 luglio 2026 su Istanze Online. Questa data riguarda i docenti convocati dagli Uffici scolastici regionali coinvolti nei rispettivi turni. La piattaforma resterà aperta fino a quella data per permettere alle persone interessate di presentare le istanze.

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Per alcuni turni regionali delle immissioni in ruolo docenti 202627 la finestra su Istanze Online arriva a scadenza venerdì 10 luglio 2026. Sono interessati i docenti convocati dagli Uffici scolastici regionali coinvolti. Gli aspiranti devono rispettare gli orari indicati negli avvisi per completare la scelta richiesta. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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