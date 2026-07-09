Scadenza 10 luglio 2026 | immissioni in ruolo docenti turni aperti su Istanze Online

Per alcuni turni regionali delle immissioni in ruolo docenti 202627 la finestra su Istanze Online arriva a scadenza venerdì 10 luglio 2026. Sono interessati i docenti convocati dagli Uffici scolastici regionali coinvolti. Gli aspiranti devono rispettare gli orari indicati negli avvisi per completare la scelta richiesta. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS e GAE, scioglimento della riserva: i consigli giusti per non sbagliare l'istanza

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: ecco i turni aperti su Istanze online per Fase 1 Scelta della provincia [AGGIORNATO con Lombardia GaE]Per l’anno scolastico 2026/27 sono aperti i turni di immissione in ruolo per i docenti sulla piattaforma Istanze online, con la prima fase dedicata...

Immissioni in ruolo docenti 2026, la procedura è informatizzata, su Istanze online. L’AVVISOÈ stato pubblicato l’avviso per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026.

Temi più discussi: Nomine docenti 2026/2027 nel Lazio: al via la Fase 1 per le immissioni in ruolo, domande dall'8 al 10 luglio; Scadenze di luglio. Immissioni in ruolo, domanda supplenze da GPS, avvio iter percorsi abilitanti, prove ammissione TFA sostegno; Progetto Regione Emilia Romagna (finanziato FSE+) Centri estivi 2026; GPS 2026, graduatorie in uscita e 150 preferenze dal 16 luglio.

Daily Q&A Megathread - 04 Luglio 2026 reddit

GPS 2026, ultimi giorni per sciogliere la riserva sul servizio: scadenza fissata al 2 luglioSta per chiudersi una delle finestre più importanti legate all’aggiornamento delle GPS 2026. Dal 15 giugno è infatti aperta la procedura per lo scioglimento della riserva sul servizio, ma il tempo a d ... msn.com

Scuola, domande Gps 2026 in scadenza oggi: il portale Istanze Online fuori usoDisservizi nell'invio delle domande per le graduatorie provinciali di supplenza per il 2026. Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le procedure per il ... tg24.sky.it