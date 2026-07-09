Immigrati Meloni | Finalmente l' Ue va nella direzione indicata dall' Italia

Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha affermato che l’Unione Europea sta seguendo la linea indicata dall’Italia sulla questione immigrazione. Secondo quanto dichiarato, questa svolta rappresenta un risultato ottenuto dal governo italiano, che ora percepisce un allineamento con le posizioni europee sul tema. Meloni ha commentato che questa evoluzione indica un passo nella direzione desiderata dal suo esecutivo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle nuove politiche o accordi.