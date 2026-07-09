Immigrati Meloni | Finalmente l' Ue va nella direzione indicata dall' Italia
La presidente del Consiglio ha affermato che l’Unione Europea sta seguendo la linea indicata dall’Italia sulla questione immigrazione. Secondo quanto dichiarato, questa svolta rappresenta un risultato ottenuto dal governo italiano, che ora percepisce un allineamento con le posizioni europee sul tema. Meloni ha commentato che questa evoluzione indica un passo nella direzione desiderata dal suo esecutivo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle nuove politiche o accordi.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare del tema immigrazione, rivendicando il buon risultato ottenuto dal suo governo: finalmente l'Ue sembra parlare la stessa lingua dell'Italia. "Volevamo cambiare l’approccio europeo sull’immigrazione - scrive sui social la premier - renderlo più concreto, più responsabile e più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. La proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo". La premier osserva che "colpire questi gruppi significa agire alla radice di un fenomeno che lucra sulla vita delle persone, alimenta insicurezza e mette a rischio vite umane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Giorgia Meloni al G7 a testa alta in nome del popolo italiano.
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C’è un prima e un dopo in Europa con Giorgia Meloni. Prima si parlava solo di redistribuire gli immigrati irregolari tra gli Stati membri. Oggi la difesa dei confini e il rimpatrio rapido di chi non ha diritto di restare sono diventati una priorità condivisa. Una svolta r facebook
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