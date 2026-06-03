L'Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri, definito da Meloni “storico”. L’accordo è stato raggiunto di recente e secondo la premier è anche il frutto del contributo italiano. La decisione riguarda le procedure per il rimpatrio dei migranti e le modalità di cooperazione tra gli stati membri. L'intesa prevede nuove norme e tempi più chiari per le procedure di espulsione. La ratifica è stata approvata dai rappresentanti degli stati membri in sede europea.

L’accordo raggiunto in Europa sul nuovo regolamento per i rimpatri è “ storico ” ed è anche il risultato del lavoro svolto dall’Italia. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato su X, spiegando che le nuove norme consentiranno di rimpatriare “ in modo più rapido ed efficace ” chi non ha diritto a restare nell’Unione europea. L’Italia, ancora una volta, indica la strada. pic.twitter.comOHGxkbBxm9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 3, 2026 La premier sottolinea inoltre che il regolamento permetterà di aprire centri di rimpatrio nei Paesi terzi, seguendo la strada tracciata dal protocollo con l’Albania. Si tratta, dice Meloni, di “ una soluzione innovativa ” che la sinistra avrebbe cercato di ostacolare, ma che oggi è diventata uno strumento a disposizione dell’intera Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Migranti, Meloni: “Storico l’accordo Ue sui rimpatri, l’Europa segue la strada indicata dall’Italia”

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Svolta IMMIGRAZIONE: L'UE approva i RIMPATRI VELOCI!

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