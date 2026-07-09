La Corte d'Appello di Milano non ha ancora deciso sulla richiesta di autorizzazione ambientale dell’ex Ilva. La decisione sulla questione è stata rinviata senza una data stabilita. Taranto continua a rimanere in attesa di un verdetto ufficiale, mentre il procedimento giudiziario si protrae senza una tempistica definita. La situazione rimane in sospeso, con il tribunale che ha riservato la decisione.

Taranto resta ostaggio dei rinvii e di una giustizia lumaca che non decide. La Corte d'Appello di Milano si è riservata il verdetto sulla vicenda dell'Autorizzazione integrata ambientale dell'ex Ilva, senza fissare una data per la pronuncia. Potrebbe arrivare entro la fine di luglio, oppure slittare a settembre se i tempi della giustizia dovessero allungarsi ancora. Gli ennesimi supplementari che non fanno bene al fragile futuro dell'azienda appesa a una vendita che non entra mai nel vivo e ad una serie di incertezze legali determinanti: si tratta infatti di stabilire se il più grande impianto siderurgico d'Europa possa continuare a produrre oppure se rappresenti ancora un pericolo per la salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilva, ancora buio pesto: il tribunale non decide

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