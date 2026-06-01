È uscito il nuovo singolo di Anima, intitolato “Buio Pesto”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel video, si vede una ragazza seduta in una vasca da bagno vuota, di notte. Non si immerge nell’acqua, ma cerca parole, lasciando che il silenzio e l’oscurità siano protagonisti. La scena si svolge in un’atmosfera notturna, con luci soffuse e assenza di altri elementi visivi.

C’è una vasca da bagno vuota, è notte, e una ragazza ci si siede dentro. Non cerca acqua, cerca parole. E le parole arrivano, per la prima volta, prima della melodia. Così nasce “Buio Pesto”, il nuovo singolo di Anima, nome d’arte di Alessia Albanese. È un brano che viene da un luogo preciso: quel punto in cui smetti di cercare risposte fuori e inizi a fare i conti con quello che trovi dentro: con le bugie raccontate a se stessi per sentirsi accettati, con la paura del dolore e dell’amore, con la tentazione di anestetizzarsi per non sentire più nulla. Perché se niente ci tocca, allora niente esiste davvero. Eppure qualcosa resta, anche nel buio più profondo, una presenza, un ricordo che non smette di farsi sentire. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Anima, “Buio Pesto”, è il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali

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