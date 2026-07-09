La villa di due coniugi trovati mummificati nella loro casa tra Montericco e la Valpolicella sarà trasformata in riserva naturale. I loro corpi sono stati scoperti il 15 marzo 2025 e nel testamento hanno lasciato tutto al Wwf, di cui erano soci dagli anni Ottanta. La proprietà e il patrimonio sono stati ereditati dall'organizzazione ambientalista, che intende destinare l’area a scopi di tutela ambientale.

La villa di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola diventerà una riserva naturale: i due coniugi, i cui corpi mummificati sono stati trovati il 15 marzo 2025 nella loro abitazione tra Montericco e la Valpolicella (Verona), hanno scritto nel loro testamento che la loro eredità andrà al Wwf, di cui erano soci dagli anni ottanta. La coppia, che negli ultimi vent’anni aveva scelto di tagliare i rapporti con l’esterno, era deceduta tre mesi prima a causa di una fuga di monossido di carbonio ed era stata ritrovata da tre “ urbex “, esploratori di edifici abbandonati che erano entrati nella villa credendola disabitata a causa delle diverse lettere nella cassetta delle lettere e delle mosche che la stavano infestando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Wwf eredita la villa e il patrimonio dei due coniugi trovati mummificati nella loro casa in Valpolicella

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