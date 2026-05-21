Rapine in villa arrestata la banda del bisturi | il filo porta ai coniugi mummificati di Verona

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo 2025, una banda armata di coltelli e bisturi ha fatto irruzione in una villa di Malo, mettendo a soqquadro l’abitazione. Durante l’assalto, i malviventi hanno portato via alcuni oggetti di valore e hanno danneggiato parti dell’edificio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e, nelle ultime ore, hanno arrestato i componenti della banda. Si tratta di una squadra che, secondo quanto ricostruito, avrebbe agito con modalità violente e pianificate.

Un commando spietato, armato di coltello e bisturi, che nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 ha trasformato una villa di Malo in un incubo. E un filo investigativo che, tirato con pazienza dai carabinieri di Vicenza, ha portato fino alle strutture abitative Sinti della provincia di Pisa — e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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