Il week-end al cinema | da Election day a Cos’è l’amore?

Il film “Election day” uscirà nelle sale giovedì 9 luglio. È diretto da Giorgio Amato e vede nel cast Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi.

Arriva al cinema “Election day”. Il film, che approda nelle sale giovedì 9 luglio, è diretto da Giorgio Amato e nel cast annovera Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi. La trama si svolge nell’arco di una convulsa notte elettorale e segue la deputata progressista Renata Innocenti (Angela Finocchiaro), politica affermata e candidata di punta della sua coalizione, considerata tra i nomi più accreditati per assumere il ruolo di Ministro della Pubblica Istruzione. Altra novità sul grande schermo è costituita da “L’Hangar Rosso”: il regista Juan Pablo Sallato torna ai giorni del golpe cileno con un dramma morale intenso che interroga il presente sulla natura della responsabilità individuale all’interno dei sistemi totalitari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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