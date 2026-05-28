Arriva al cinema “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”. Il film viene proposto nelle sale come evento speciale dal 28 maggio al 3 giugno: è l’epica versione integrale del capolavoro di Quentin Tarantino, rimontata e unificata senza la divisione in due parti in cui si articolava in precedenza. Altre novità sul grande schermo sono costituite dal thriller “Tuner – L’Accordatore” e l’horror “Backrooms”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The Mandalorian & Grogu”, “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Mother Mary”, “Obsession”, “Aldair – Cuore Giallorosso”, “Amarga Navidad”, “Hopper – Il segreto della marmotta”, “La salita”, “Passenger”, “Pecore sotto copertura”, “Super Mario Galaxy – Il Film” e “The Long Walk”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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The Whole Bloody Conversation (Part 1) – Kill Bill: The Whole Bloody Affair | S1E48

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Temi più discussi: ANSA/ Weekend al cinema, da una gallina in fuga al ritorno di Kill Bill; Il week-end al cinema: da Kill Bill a Tuner; ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’, la vendetta è un piatto che va servito…intero!; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Discussione informale del weekend reddit

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