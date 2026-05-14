Il week-end al cinema | da L’amore sta bene su tutto a Michael

Nel fine settimana i cinema di Bergamo offrono una vasta scelta di film, tra cui nuove uscite e titoli già noti. Tra le proposte ci sono il sequel di un famoso film di moda, un film intitolato “Michael”, un adattamento di un videogioco molto popolare, una commedia romantica, un film drammatico, un nuovo capitolo di un action movie e una commedia a tema animale. La programmazione presenta una varietà di generi per gli spettatori locali.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Il Diavolo Veste Prada 2”, “Michael”, “Super Mario Galaxy – Il Film”, “L’amore sta bene su tutto”, “Il tempo è ancora nostro”, “Mortal Kombat II” e “Pecore sotto copertura”. Per quanto riguarda le novità, sono da annotare “Iron Maiden: Burning Ambition”, documentario sulla band degli Iron Maiden, celebre heavy metal britannico, formatosi a Londra nel 1975, l’horror “Obsession” e il ritorno sul grande schermo di “Top Gun” (giovedì) in versione restaurata per il quarantesimo della sua uscita. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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