Il violino nella stanza del potere | l' artista di Milano che ha sfidato i signori dell' intelligenza artificiale

Notizia in breve

Durante il primo Global Dialogue delle Nazioni Unite sulla governance dell’intelligenza artificiale a Ginevra, si sono discussi rischi e regole legate a sistemi che possono essere usati in ambito militare o ingannare le persone. La conferenza si è concentrata su questioni legate a chip civili finiti sui campi di battaglia e a sistemi di intelligenza artificiale capaci di ingannare gli esseri umani. La discussione si è svolta in due giorni, con un forte focus sulle implicazioni etiche e di sicurezza.