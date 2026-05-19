Intelligenza artificiale nella sanità l’esperto Usa | Grandi passi in avanti ma il potere di veto resta umano
Un esperto statunitense ha commentato i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario, sottolineando che finora non aveva mai assistito a cambiamenti di questa portata. Ha evidenziato come le innovazioni siano avvenute in tempi molto stretti, portando a nuove applicazioni e possibilità. Tuttavia, ha precisato che il controllo decisionale rimane comunque nelle mani degli esseri umani, mantenendo il ruolo del veto e delle scelte finali.
“Se penso agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in sanità, io non ho mai visto nulla che si sia mosso così velocemente in tutta la mia vita. Bisogna comunque considerare che la diffusione della tecnologia, in generale, è molto più lenta nel settore sanitario. E questo vale anche per l’Ai. Si può avere la migliore tecnologia in circolazione, ma ci si troverà a chiedersi: perché l’adozione è così lenta?”. Per il medico radiologo Woojin Kim, Chief Medical Officer dell’American College of Radiology Data Science Institute, lo stesso discorso vale per l’Ai applicata alla radiologia. “Sono stati investiti miliardi di dollari, ma la sua adozione clinica è stata al momento inferiore alle aspettative, considerando l’entità degli investimenti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Intelligenza Artificiale in sanità - Seminario Formazione e Salute del 17 marzo 2026
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