Intelligenza artificiale nella sanità l’esperto Usa | Grandi passi in avanti ma il potere di veto resta umano

Un esperto statunitense ha commentato i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario, sottolineando che finora non aveva mai assistito a cambiamenti di questa portata. Ha evidenziato come le innovazioni siano avvenute in tempi molto stretti, portando a nuove applicazioni e possibilità. Tuttavia, ha precisato che il controllo decisionale rimane comunque nelle mani degli esseri umani, mantenendo il ruolo del veto e delle scelte finali.

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“Se penso agli sviluppi dell’intelligenza artificiale in sanità, io non ho mai visto nulla che si sia mosso così velocemente in tutta la mia vita. Bisogna comunque considerare che la diffusione della tecnologia, in generale, è molto più lenta nel settore sanitario. E questo vale anche per l’Ai. Si può avere la migliore tecnologia in circolazione, ma ci si troverà a chiedersi: perché l’adozione è così lenta?”. Per il medico radiologo Woojin Kim, Chief Medical Officer dell’American College of Radiology Data Science Institute, lo stesso discorso vale per l’Ai applicata alla radiologia. “Sono stati investiti miliardi di dollari, ma la sua adozione clinica è stata al momento inferiore alle aspettative, considerando l’entità degli investimenti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Intelligenza artificiale nella sanità, l’esperto Usa: “Grandi passi in avanti ma il potere di veto resta umano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intelligenza Artificiale in sanità - Seminario Formazione e Salute del 17 marzo 2026 Sullo stesso argomento Intelligenza Artificiale nella sanitàMercoledì 29 aprile, alle ore 20:45, presso la sala comunale di Villa Facchi in via Castelbarco a Casatenovo, si terrà l'incontro pubblico dal titolo... Intelligenza artificiale e professionisti: Padova accelera, ma l’adozione resta ancora selettivaL’intelligenza artificiale sta entrando in modo sempre più concreto negli studi professionali italiani. Intelligenza artificiale nella sanità, l’esperto Usa: Grandi passi in avanti ma il potere di veto resta umano x.com Opinione molto forte: il futuro della sanità pubblica è l'intelligenza artificiale open source. reddit InterSystems IntelliCare è il primo Sistema Informativo Ospedaliero basato nativamente sull’Intelligenza Artificiale a ottenere la certificazione come Dispositivo Medico ...Questo importante traguardo normativo conferma InterSystems tra i leader nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale per la sanità (ANSA) ... ansa.it Intelligenza artificiale in sanità, gli ospedali si candidano a guidare la trasformazioneL’IA come strumento per ottimizzare la gestione del Servizio sanitario nazionale purché con professionisti formati e con pari garanzie d’accesso per i cittadini: il focus della Federazione delle azien ... ilsole24ore.com