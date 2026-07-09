La genesi del brano e l’intuizione cosmica. Il cantautore romano Massimo De Simone torna a esplorare i confini dell’universo umano e spaziale con il suo inedito Terrastronave. Attraverso un testo ricco di metafore evocative, l’artista paragona l’umanità a un equipaggio in viaggio nello spazio profondo, offrendo una visione che intreccia spiritualità e scienza. Secondo le dichiarazioni dell’artista, l’idea nasce dalla volontà di superare i limiti percettivi umani, descritti come un algoritmo funzionale esclusivamente alla sopravvivenza biologica, che finisce per nascondere l’immensità che ci circonda. «Con questo brano volevo dare voce a un’intuizione che mi accompagna da tempo: non abitiamo semplicemente un mondo, ma esistiamo simultaneamente in molteplici dimensioni», spiega De Simone. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il viaggio interdimensionale di Massimo De Simone nel nuovo singolo Terrastronave

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