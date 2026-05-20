Cosa: Nonostante tutto e tutti, il nuovo singolo e videoclip ufficiale del cantautore Massimo De Simone.. Dove e Quando: Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 15 maggio 2026 e in rotazione radiofonica a partire dal 22 maggio.. Perché: Un brano pop-rock d’autore intenso e raffinato che celebra la resilienza umana e la forza vitale capace di trasformare il dolore in rinascita.. Il panorama musicale italiano accoglie una nuova e vibrante testimonianza di resilienza e ricerca interiore. Dal 22 maggio 2026 entrerà in rotazione radiofonica Nonostante tutto e tutti, il nuovo attesissimo singolo del cantautore romano Massimo De Simone, già disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 15 maggio. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Massimo De Simone: il nuovo singolo “Nonostante tutto e tutti”

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