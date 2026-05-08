Occhi Vuoti | il dolore consapevole diventa musica nel nuovo singolo di Marco De Vita

Il nuovo singolo di Marco De Vita, intitolato “Occhi Vuoti”, è stato pubblicato l’8 maggio 2026 ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano si inserisce tra i temi legati ai ricordi e ai sentimenti irrisolti, portando la musica a esprimere un dolore consapevole. La canzone viene distribuita dall’etichetta Artisti Online.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tra i luoghi più fragili della memoria e dei sentimenti irrisolti si inserisce “Occhi Vuoti” (Artisti Online), il nuovo singolo di Marco De Vita, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 Maggio 2026. Con il testo firmato da Marco De Vita e Alessandro Hellmann, la musica di Marco De Vita e gli arrangiamenti a cura di Gino De Nicola, il brano affronta con intensità il tema delle relazioni che si spezzano solo in apparenza, ma che continuano a sopravvivere sotto pelle, dentro i pensieri, nei silenzi e nelle situazioni che non si riescono ad abbandonare. Uno dei passaggi più incisivi del brano è senza dubbio “Ti amo anche se so che.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - “Occhi Vuoti”: il dolore consapevole diventa musica nel nuovo singolo di Marco De Vita Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Alessia Passera debutta con “Torna presto”: il dolore diventa musica nel suo primo singoloCi sono canzoni che nascono per essere ascoltate e altre che sembrano nascere per essere vissute. Nankurunaisa, il mantra giapponese si fa musica nel nuovo singolo del producer palermitano Pier AvellinoNankurunaisa, il mantra giapponese che significa “con il tempo si sistema tutto”, è il titolo ed il filo conduttore del nuovo singolo del producer...