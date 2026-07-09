Il veliero dei sogni di Gardini Doveva costare 50 milioni di dollari ma morì col suo ideatore
Un veliero chiamato Bucintoro, costato 50 milioni di dollari, è stato venduto all'asta. La nave, costruita più di trent’anni fa, era stata ideata da Raul Gardini, ma il progetto si è interrotto con la sua morte. La nave è stata venduta in un'asta pubblica a Ravenna il 9 luglio 2026. La vendita si è conclusa senza che il veliero fosse mai entrato in servizio. La storia del Bucintoro rimane collegata alla figura di Gardini.
Ravenna, 9 luglio 2026 – A oltre trent’anni dalla sua nascita, il Bucintoro continua a raccontare una delle pagine meno conosciute della storia di Raul Gardini. Oggi è poco più di un enorme scafo fermo in un canale di Porto Marghera, ma all’inizio degli anni Novanta sarebbe dovuto diventare il veliero più grande, innovativo e prestigioso del mondo, l’ultima sfida dell’imprenditore ravennate dopo l’impresa del Moro di Venezia. Gardini non era soltanto uno sportivo, ma un uomo che vedeva nelle regate e nella tecnologia nautica un terreno sul quale dimostrare che era possibile spingersi sempre oltre. Dopo aver portato il Moro di Venezia alla finale della Coppa America del 1992, immaginò un progetto ancora più ambizioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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