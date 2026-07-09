Il veliero dei sogni di Gardini Doveva costare 50 milioni di dollari ma morì col suo ideatore

Notizia in breve

Un veliero chiamato Bucintoro, costato 50 milioni di dollari, è stato venduto all'asta. La nave, costruita più di trent’anni fa, era stata ideata da Raul Gardini, ma il progetto si è interrotto con la sua morte. La nave è stata venduta in un'asta pubblica a Ravenna il 9 luglio 2026. La vendita si è conclusa senza che il veliero fosse mai entrato in servizio. La storia del Bucintoro rimane collegata alla figura di Gardini.