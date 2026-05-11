Doveva fare il cantante la chitarra se la porta al suo quinto Mondiale | Queiroz l' uomo dei sogni

Un allenatore con una carriera che attraversa diversi sport e continenti si prepara a guidare la sua quinta partecipazione a un Mondiale, questa volta con la nazionale ghanese. Con un passato che include il nuoto, l’hockey, la pallacanestro e la pesca subacquea, ha trascorso anni viaggiando e allenando in vari paesi. La sua presenza in questa competizione rappresenta un ulteriore capitolo di un percorso professionale ricco di esperienze diverse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui