Doveva fare il cantante la chitarra se la porta al suo quinto Mondiale | Queiroz l' uomo dei sogni
Un allenatore con una carriera che attraversa diversi sport e continenti si prepara a guidare la sua quinta partecipazione a un Mondiale, questa volta con la nazionale ghanese. Con un passato che include il nuoto, l’hockey, la pallacanestro e la pesca subacquea, ha trascorso anni viaggiando e allenando in vari paesi. La sua presenza in questa competizione rappresenta un ulteriore capitolo di un percorso professionale ricco di esperienze diverse.
Guardandosi allo specchio, mentre accettava l’offerta della federazione ghanese per un nuovo viaggio ai Mondiali, Carlos Queiroz deve aver riconosciuto l’uomo fiero che insegue da tutta la vita. Nel 1994, a quarant’anni, portava folti baffi scuri e aveva fascino da vendere. Mostrava una determinazione incrollabile, anche se, nei giorni prima delle partite, si innervosiva e diventava intrattabile. Era un uomo di straordinaria capacità analitica, uno di quelli che si potrebbero definire razionali. “Siamo tutti esseri umani, tutti abbiamo emozioni”, ha detto una volta. “Ma il successo dipende dall’intelligenza”. Con l’intelligenza e l’ardore era stato capace di portare il Portogallo alla vittoria dei Mondiali giovanili, due volte.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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