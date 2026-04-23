Eightco Holdings ha comunicato che al 20 aprile 2026 il suo patrimonio totale ammonta a 336 milioni di dollari. La società possiede 90 milioni di dollari in azioni di OpenAI e 25 milioni di dollari in azioni di Beast Industries. Inoltre, detiene oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD. La composizione della tesoreria include anche altre attività non specificate.

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© Corrieretoscano.it - Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di 336 milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari in OpenAI, 25 milioni di dollari in MrBeast, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reports $336M treasury: OpenAI, WLD, ETH and cash holdingsEightco offers public market access to the most innovative private companies including OpenAI and Beast Industries EASTON, Pa., April 21, 2026 /PRNewswire/ — Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ... cryptobriefing.com