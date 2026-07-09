A Napoli, quattro leader di centrosinistra si sono incontrati in un pomeriggio di luglio, dando vita a una riunione pubblica. La foto mostra i partecipanti insieme, in un contesto che sembra sottolineare un tentativo di unità politica. La presenza di questa immagine ha attirato attenzione sui social e sui media, evidenziando il dibattito interno al campo progressista. Non sono stati annunciati accordi ufficiali né decisioni politiche durante l'incontro.

C’è un evidente paradosso bovino alla Bersani – la nota mucca nel corridoio – nella nuova foto dei quattro leader progressisti a Napoli, in un caldissimo pomeriggio feriale di luglio. Cioè: le contestazioni, le urla, le bandiere strappate e le proteste dapprima dei disoccupati organizzati di quella città, poi dei militanti dii Potere al popolo che hanno fatto un’irruzione “fascista”, laddove Giuseppe Conte, come ha raccontato Luca De Carolis sul Fatto, ha risposto così: “Tu con il megafono fai il fenomeno, ma non vi avremmo mai tolto una vostra bandiera, come voi avete fatto con gli attivisti del Movimento, e non facciamo decreti per impedirvi di parlare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il vannaccismo di sinistra è la nuova mucca nel corridoio per il campo largo

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