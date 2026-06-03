Le primarie sono al centro di discussioni politiche nel centro sinistra, anche se i leader affermano di non considerarle una priorità. In pubblico, la questione viene spesso evitata, fatta eccezione per alcune figure di rilievo che ne parlano apertamente. La discussione si concentra su altri temi, mentre le primarie rimangono un argomento presente ma non ufficialmente prioritario. La questione rimane aperta tra le diverse posizioni dei protagonisti politici.

Le primarie sono diventate, bersanianamente parlando, la nuova mucca nella stanza del Campo Largo. In pubblico, con l’eccezione vistosa di Matteo Renzi, i dirigenti e i leader del centro sinistra dicono che non sono una priorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova mucca nella stanza del Campo Largo

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