ll Trofeo Carlo Alberto Pellegrini è una storica gara ciclistica giovanile (dedicata ad un ragazzo scomparso a seguito di un incidente tanti anni fa) a Marginone, frazione di Altopascio. Si svolge ogni anno il 15 agosto. Siamo arrivati alla 46^ edizione, l’evento prevede due gare, una al mattino e una al pomeriggio, organizzate dall’associazione sportiva locale US Marginone Toscogas. Gareggiano sia gli Esordienti sia gli Allievi più forti della Toscana ma non solo. Il percorso si svolge su un anello pianeggiante: si parte con giri iniziali che toccano Marginone, San Salvatore, Chiesanuova e Chiesina Uzzanese, sconfinando così in Valdinievole. Poi il clou, sotto il profilo altimetrico, con la salita e Gran Premio della Montagna (GPM) del colle di Montecarlo, da ripetere più volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Trofeo Pellegrini torna a Marginone. Giovani campioni sulle strade del Tau

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Accadde oggi, 30 giugno 2017: l’ #ASRoma annuncia l’acquisizione di Lorenzo #Pellegrini dal #Sassuolo per 10 milioni di euro. Il numero 7 giallorosso da allora ha disputato 349 gare con 62 gol e 63 assist ed ha vinto la #UECL da capitano. - X x.com

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