Il Trofeo Pellegrini torna a Marginone Giovani campioni sulle strade del Tau

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Trofeo Carlo Alberto Pellegrini si svolge di nuovo a Marginone, frazione di Altopascio. Si tratta di una gara ciclistica dedicata ai giovani, chiamata a celebrare la memoria di un ragazzo scomparso in un incidente molti anni fa. La competizione coinvolge giovani ciclisti che si sfidano sulle strade del Tau, portando avanti una tradizione che si ripete nel tempo.

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ll Trofeo Carlo Alberto Pellegrini è una storica gara ciclistica giovanile (dedicata ad un ragazzo scomparso a seguito di un incidente tanti anni fa) a Marginone, frazione di Altopascio. Si svolge ogni anno il 15 agosto. Siamo arrivati alla 46^ edizione, l’evento prevede due gare, una al mattino e una al pomeriggio, organizzate dall’associazione sportiva locale US Marginone Toscogas. Gareggiano sia gli Esordienti sia gli Allievi più forti della Toscana ma non solo. Il percorso si svolge su un anello pianeggiante: si parte con giri iniziali che toccano Marginone, San Salvatore, Chiesanuova e Chiesina Uzzanese, sconfinando così in Valdinievole. Poi il clou, sotto il profilo altimetrico, con la salita e Gran Premio della Montagna (GPM) del colle di Montecarlo, da ripetere più volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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