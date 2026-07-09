Il Trofeo Pellegrini torna a Marginone Giovani campioni sulle strade del Tau
Il Trofeo Carlo Alberto Pellegrini si svolge di nuovo a Marginone, frazione di Altopascio. Si tratta di una gara ciclistica dedicata ai giovani, chiamata a celebrare la memoria di un ragazzo scomparso in un incidente molti anni fa. La competizione coinvolge giovani ciclisti che si sfidano sulle strade del Tau, portando avanti una tradizione che si ripete nel tempo.
ll Trofeo Carlo Alberto Pellegrini è una storica gara ciclistica giovanile (dedicata ad un ragazzo scomparso a seguito di un incidente tanti anni fa) a Marginone, frazione di Altopascio. Si svolge ogni anno il 15 agosto. Siamo arrivati alla 46^ edizione, l’evento prevede due gare, una al mattino e una al pomeriggio, organizzate dall’associazione sportiva locale US Marginone Toscogas. Gareggiano sia gli Esordienti sia gli Allievi più forti della Toscana ma non solo. Il percorso si svolge su un anello pianeggiante: si parte con giri iniziali che toccano Marginone, San Salvatore, Chiesanuova e Chiesina Uzzanese, sconfinando così in Valdinievole. Poi il clou, sotto il profilo altimetrico, con la salita e Gran Premio della Montagna (GPM) del colle di Montecarlo, da ripetere più volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Tennis, 78 giovani campioni sfidano il Trofeo Axon a Castelfranco78 giovani tennisti si sono sfidati al Trofeo Axon a Castelfranco, con vincitori nelle categorie Under 10 e 12.
Fair Play Menarini, il trofeo a tre giovani campioni di coraggio e umanitàDurante una competizione, alcuni partecipanti hanno rinunciato alla vittoria per mantenere la correttezza, interrompendo la gara per soccorrere...
Argomenti più discussi: Il Trofeo Pellegrini torna a Marginone. Giovani campioni sulle strade del Tau; Pedro torna sull'addio alla Lazio: Si era chiuso il ciclo, ma volevo salutare con un trofeo; Tennis, Emanuele Di Nicola vince il trofeo Climatek alla Buscherini.
?ARGENTO PER LA LOMBARDIA AL TROFEO DELLE REGIONI ? La nostra Ilaria Pellegrini insieme alle sue compagne torna da Catania con una splendida medaglia d' argento al collo! La nostra squadra si inchina solo in finale davanti alla forte compa facebook
Accadde oggi, 30 giugno 2017: l’ #ASRoma annuncia l’acquisizione di Lorenzo #Pellegrini dal #Sassuolo per 10 milioni di euro. Il numero 7 giallorosso da allora ha disputato 349 gare con 62 gol e 63 assist ed ha vinto la #UECL da capitano. - X x.com
Il Trofeo Pellegrini torna a Marginone. Giovani campioni sulle strade del Taull Trofeo Carlo Alberto Pellegrini è una storica gara ciclistica giovanile (dedicata ad un ragazzo scomparso a seguito di ... lanazione.it