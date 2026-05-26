Durante una competizione, alcuni partecipanti hanno rinunciato alla vittoria per mantenere la correttezza, interrompendo la gara per soccorrere un’avversaria ferita. Un altro concorrente ha deciso di lasciare il podio per rispettare le regole e il fair play. Il riconoscimento è stato assegnato a tre giovani campioni per il loro comportamento umanitario e coraggioso. L’evento si è svolto a Firenze il 26 maggio.

Firenze, 26 mag. - (Adnkronos) - C'è chi rinuncia a una vittoria per ristabilire la classifica corretta, chi interrompe la propria gara per soccorrere un'avversaria ferita e chi sceglie la correttezza nel momento decisivo della partita. Sono questi i gesti che il Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026 ha scelto di celebrare, incoronando tre ragazzi che hanno saputo mettere lealtà e solidarietà davanti alla vittoria sportiva. Le loro storie saranno al centro della conferenza stampa, in programma giovedì 4 giugno al Salone d'Onore del Coni di Roma, durante la quale saranno anche svelati i nomi dei protagonisti del 30o Premio Internazionale Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fair Play Menarini, il trofeo a tre giovani campioni di coraggio e umanità

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