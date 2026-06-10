tennis 78 giovani campioni sfidano il trofeo axon a castelfranco

78 giovani tennisti si sono sfidati al Trofeo Axon a Castelfranco, con vincitori nelle categorie Under 10 e 12. Lo staff ha organizzato le gare in tempi rapidi, gestendo l’affluenza di atleti in modo efficace. La competizione ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse zone, con partite che si sono svolte in sequenza. I vincitori sono stati decretati al termine delle finali, che hanno attirato l’attenzione di pubblico e partecipanti.

? Punti chiave? In Breve 78 giovani tennisti si sono sfidati al Trofeo Axon di Castelfranco. Il Trofeo Axon si è concluso a Castelfranco con un bilancio di 78 ragazzi impegnati tra i 10 e i 16 anni. La competizione ha l’azione coordinata dallo staff del Tc Castelfranco, composto da Giorgio Tonietto, Enrico Comacchio e Lorena Alberti. L’intera operazione è avvenuta sotto la supervisione di Loredana Venturini, che ha gestito i giovani partecipanti in tempi record. I verdetti dei campi: dai primi passi alle categorie Under 16. Nella categoria Under 10, Pietro Tiberini del Tc Scorzè ha raggiunto il vertice insieme a Tommaso Fabrizi, rappresentante del Feriole Montecchia di Padova. Spostando l’attenzione sull’Under 12, Edoardo Paccagnella dell’Atb di Cervarese Santa Croce ha confermato il suo ranking superando in due set Pietro Bologna della Barchessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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