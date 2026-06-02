Il 49° Trofeo Giugni si è svolto sulle colline di Fiesole il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica. La gara, organizzata dal GS Maiano, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e si è conclusa con la pubblicazione della classifica e delle foto della corsa. Si tratta di uno degli appuntamenti più storici del podismo fiorentino, abbinato anche al 21° Memorial Martelli.

Fiesole (Firenze), 2 giugno 2026 – Nel giorno della Festa della Repubblica è tornato sulle splendide colline fiesolane uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi del podismo fiorentino: il 49° Trofeo Giugni abbinato al 21° Memorial Martelli, organizzato dal GS Maiano. La manifestazione ha proposto una gara competitiva di 12 chilometri affiancata da una ludico-motoria di 5 chilometri. Il tracciato, da sempre considerato tra i più selettivi del calendario provinciale, ha saputo ancora una volta conquistare i partecipanti grazie alla straordinaria combinazione di fatica e bellezza paesaggistica. La fotogallery. https:www.lanazione.itfirenzesportle-foto-del-trofeo-giugni-i6t3u1la La classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trofeo Giugni, foto e classifica della corsa sulle colline di Fiesole

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