Reece James, Declan Rice e Marc Guehi non si sono allenati con il resto della squadra inglese mercoledì, in preparazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Norvegia. I tre giocatori hanno scelto di saltare l’allenamento senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La loro assenza è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda esclusivamente la sessione di mercoledì.

2026-07-08 19:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Reece James, Declan Rice e Marc Guehi hanno tutti saltato l’allenamento della squadra inglese mercoledì in vista dei quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Norvegia. I tre hanno invece seguito programmi di allenamento individuali a Kansas City, mentre i restanti 22 componenti della squadra di Thomas Tuchel si sono allenati normalmente. Assente anche Jordan Henderson, impegnato nel suo recupero dopo l’intervento chirurgico al braccio rotto riportato durante i festeggiamenti successivi alla vittoria dell’Inghilterra agli ottavi contro il Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il trio inglese salterà l’allenamento in vista dei quarti di finale della Coppa del Mondo

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