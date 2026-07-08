Sfida del torneo della Coppa del Mondo 2026 | previsioni sui quarti di finale per aiutarti a vincere £ 250.000

La fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2026 è iniziata, con le squadre che si sono qualificate per i quarti di finale. Sono state definite le otto squadre che si sfideranno nei match successivi, segnando il passaggio alla fase decisiva del torneo. La notizia è stata riportata da una fonte affidabile, confermando l’ingresso di queste nazionali nel turno successivo.

2026-07-08 10:56:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Siamo arrivati??al momento cruciale della Coppa del Mondo con la formazione dei quarti di finale. Abbiamo tutti sopportato abbastanza nottate per diventare esperti, ma chi passerà alle ultime quattro? La sfida WC26 di bet365 ti consente di pronosticare il vincitore di ogni partita della Coppa del Mondo, suddiviso in otto parti. Ci sono quattro partite da pronosticare e ciascuna selezione corretta fa guadagnare punti in un sistema di punteggio ponderato (maggiore è il potenziale sconvolto, più punti vengono offerti) che ti consente di scalare sia le classifiche individuali delle giornate che la classifica generale del torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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World Cup 2026 Bracket: Quarter-Finals to the New York Final!

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